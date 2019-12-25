Президент Болгарии повторно назвал Крым российским, но заявил о его аннексии

Румен Радев уточнил свои слова о принадлежности полуострова местным журналистам.

Президент Болгарии Румен Радев повторно назвал Крым российским, но заявил о его аннексии. Такое заявление глава государства сделал местным СМИ. По мнению спикера, произошел противоречащий международному праву захват территории.

Нет никакой драмы. Проблема абсолютно ясна. Аннексия Крыма является нарушением международного права, но, как я и сказал вчера вечером, есть политические реалии, и на данный момент Крым является российским. Румен Радев, президент Болгарии

Напомним, что в последний раз Румен Радев назвал полуостров российским 18 ноября во время местных теледебатов. Мероприятие состоялось в преддверии второго тура президентских выборов. Конкурентом политика стал ректор Софийского университета Анастас Герджиков. Оппонент придерживается позиции о том, что Крым - является украинской землей.

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за слов о российском Крыме.

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