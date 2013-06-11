Накануне болгарский политик Радаев признал, что сейчас полуостров - русский.

МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве из-за слов о российском Крыме. Такое заявление распространено пресс-службой внешнеполитического ведомства. Дипломаты оценили выступление главы республики Румена Радаева во время проводимых 18 ноября теледебатов. Киев ждет публичного опровержения слов политика.

Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии о Крыме во время вчерашних предвыборных теледебатов. МИД Украины

Напомним, что во время телевизионного мероприятия Румен Радев заметил, что в настоящий момент Крым является российской территорией.

Глава МИД Украины: в публикации переписки Лаврова ничего хорошего нет.

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