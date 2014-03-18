Глава МИД Украины: в публикации переписки Лаврова ничего хорошего нет

Дмитрий Кулеба прокомментировал оглашение дипломатической переписки Лаврова с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в публикации переписки российского коллеги Сергея Лаврова ничего хорошего нет. Такое мнение дипломат высказал на регулярном брифинге с журналистами в Киеве. Он оценил размещение в открытом доступе переписки главы МИД РФ с европейскими коллегами из Франции и ФРГ (Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом) относительно проведения саммита в "нормандском формате".

Ничего хорошего в этом нет. Россия своими действиями добивает "нормандский формат", демонстрирует, что не заинтересована в его развитии и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

По словам украинского чиновника, киевская работа над привлечением России к переговорному процессу с Парижем и Берлином будет продолжаться.

Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО.

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