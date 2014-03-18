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Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО
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Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Украины с НАТО

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В МИД Украины назвали преимущества от нынешнего статуса Киева в военном альянсе.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба высказался о преимуществах сотрудничества Киева с НАТО. Во время регулярного брифинга чиновник заметил, что страна не вступит в ряды Североатлантического альянса "завтра", но при этом и без полноправного членства там может получить для себя много пользы в оборонной сфере.

Мы должны понимать, что вступление в НАТО не будет завтра. Но даже без полноправного членствамы можем получить много пользы от нынешнего уровня сотрудничества с альянсом для укрепления нашей обороноспособности и для мобилизации международной поддержки.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что Верховная Рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, за счет которых страна отказалась от  внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года местный парламент также принял изменения в конституцию, закрепив курс на евроинтеграцию и участие в НАТО. Украина стала шестой страной, обладающей статусом партнера альянса с расширенными правами.

Кулеба ответил на предложение разместить нелегалов на Украине.

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України  MFA of Ukraine 
 

Теги: дмитрий кулеба, мид, нато
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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