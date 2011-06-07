Кулеба ответил на предложение разместить нелегалов на Украине

В МИД Украины призвали немецких политиков не давать советов Киеву.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба ответил на предложение разместить нелегалов, находящихся сейчас в Белоруссии, на территории Киева. Ранее с таким предложением к чиновникам обратился немецкий депутат. По мнению министра МИД Украины, иностранным политикам следует сосредоточить свое внимание на вопросе евроинтеграции Киева в ЕС. Пока этого не произошло, Кулеба рекомендовал парламентариям из ФРГ держать советы при себе.

Мы координируемся с нашими партнерами, на официальном уровне никаких подобных предложений не звучало. Вообще лучший способ привлечь нас к чему угодно – это взять нас в ЕС. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Напомним, что аналитик Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил Украине взять к себе беженцев из Ближнего Востока, которые расположились на польско-белорусской границе. Позже секретарь СНБО Украины Алексей Данилов ответил депутату предложением взять мигрантов к себе домой.

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за указа Путина по Донбассу.

Фото и видео: YouTube / TCH

