Законопроект внесут в Госдуму в мае.

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом. В список входят также те, кто болеет ВИЧ, туберкулезом, сибирской язвой, чумой и холерой. Если у гостей РФ подтвердится диагноз, то их направят за пределы страны. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу правительства.

Пострадавшим предоставят лечение, сопровождение и перевозку. Россия обязуется выполнять международные договоры по части депортации. Ответственность за это ложится на Минюст. В ближайшее время будут установлены меры соблюдения личной и общественной гигиены, а также правила поведения пациентов и должностных лиц в общественных местах. Решение о выдворении иностранца будут принимать в Минздраве, ФСБ и органы санэпидемконтроля.

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму в мае, до этого его представят правительству. Ориентировочно Мишустин увидит документ в марте 2020 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия ограничила въезд иностранцев из Китая.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

