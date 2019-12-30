Постановление подписано 3 февраля.

Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом. Премьер-министр страны считает, что потенциально опасных пациентов следует передать на родину. Чиновник напомнил, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты. Об этом сообщили "ТАСС".

Накануне Мишустин подписал постановление, которое приравнивает коронавирус к ВИЧ и чуме. Ранее в списке опасных заболеваний, составленном в 2004 году, было 15 пунктов. В антирейтинг попали туберкулез, холера, сибирская язва и малярия.

Ранее Piter.tv писал о том, что КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса.

