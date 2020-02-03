КНДР закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса

Движение приостановлено на неопределенный срок.

Северная Корея закрыла железнодорожное сообщение с Россией из-за коронавируса. КНДР боится распространения инфекции на территории своего государства. Ограничение в железнодорожных перевозках вводится на неопределенное время. Оно начинает действовать с 3 февраля 2020 года. Об этом сообщает "ТАСС".

Возобновление движения пассажиропотока зависит от развития ситуации с инфекцией. Ранее РФ пришлось остановить все поезда, следующие в направлении Китая. В Забайкалье и Тюменской области выявлено два случая заболевания коронавирусом. Оба пациента приехали в России из Китая. С 1 февраля также закрыто авиасообщение. Остаются только рейсы "Аэрофлота", следующие до Пекина, Гонконга, Шанхая и Гуанчжоу. Также авиасообщением могут пользоваться пассажиры рейсов линии КНР через аэропорт "Шереметьево".

Ранее Piter.tv писал о том, что самолеты ВКС будут эвакуировать россиян из Китая.