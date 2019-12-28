  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:39
150
fvbykov
Код вставки плеера

МОК еще не принял решение о проведении ОИ-2020 в Токио

0 0

Со специальным заявлением выступил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Международный олимпийский комитет примет решение о переносе Олимпиады-2020 в Токио в течение ближайших 4-х недель из-за ситуации с коронавирусом. Глава МОК Томас Бах в своем специальном заявлении отметил, что речи об отмене Игр быть не может, потому что это "не решит ни одной проблемы".

Олимпиада в столице Японии должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что отменен чемпионат мира по хоккею и уже определен механизм переноса турниров со следующего года.

Видео: Youtube/Global News

 

Теги: мок, олимпиада, токио
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, Спорт,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии