МОК еще не принял решение о проведении ОИ-2020 в Токио

Со специальным заявлением выступил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Международный олимпийский комитет примет решение о переносе Олимпиады-2020 в Токио в течение ближайших 4-х недель из-за ситуации с коронавирусом. Глава МОК Томас Бах в своем специальном заявлении отметил, что речи об отмене Игр быть не может, потому что это "не решит ни одной проблемы".

Олимпиада в столице Японии должна пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что отменен чемпионат мира по хоккею и уже определен механизм переноса турниров со следующего года.

Видео: Youtube/Global News