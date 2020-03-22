Чемпионат мира по хоккею в России может перенестись на год

Предполагается, он может пройти в 2024 году.

Как сообщил в своем Twitter-аккаунте журналист телеканала TSN Даррен Дреген, 22 марта появилась информация о том, что чемпионат мира по хоккею в Петербурге 2023 года будет перенесен на год из-за распространения коронавируса.

Данная мера затронула все мировые первенства по этому виду спорта с 2020 по 2025 годы. Таким образом, переносы на год затронуло турниры в Швейцарии, Финляндии, Белоруссии и Латвии, Чехии, а также Швеции и Дании.

В России планировалось проводить хоккейное первенство в 2023 году. Под эти цели планируется реконструкция СКК "Петербургский", который трагически обрушился.

Ранее появилась информация о том, что из-за пандемии коронавируса чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии не будет проведен в этом году.

Видео: Youtube/Alzheimer Canada