МИД прокомментировал планы США испытать гиперзвуковое оружие

США пытается догнать Россию в данной отрасли.

МИД РФ прокомментировал планы США испытать гиперзвуковое оружие. В Москве не видят проблем с испытаниями американцев. Об этом "РИА Новостям" заявил глава департамента по контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

В США разработки гиперзвукового оружия велись многие десятилетия напомнил дипломат

Сейчас известно, что Россия значительно продвинулась в данном вопросе. Вашингтон пытается ускорить процессы, чтобы догнать Кремль. Подобную ситуацию в ведомстве считают абсолютно нормальной. Ранее о планах Белого дома заявил замдиректора Минобороны по гиперзвуковым разработкам. Майк Уайт объяснил, что США проведут летные тесты перехватчиков в середине 2020 года.

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады.

