В Америке готовят прототипы оружия.

В США рассказали о планах испытать перехватчик гиперзвукового оружия. Об этом рассказали "РИА Новости" со ссылкой на заместителя директора программы от Минобороны Майка Уайта.

Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности прокомментировал чиновник

Способности военных будут продемонстрированы в серии испытательных полетов. В 2020 году армия США готовится произвести испытательные пуски собственного гиперзвукового оружия. Сейчас эксперты занимаются прототипами, этап разработки завершен. Предположительно ракеты могут оснастить ядерными боеголовками.

Ранее в Пентагоне заявили о необходимости модернизации ядерной триады.

Видео: YouTube/MILITARY CHANNEL