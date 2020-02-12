Мария Захарова прокомментировала позицию Варшавы.

МИД оценил слова польского посла о роли СССР во Второй мировой войне. Мария Захарова высказала свою позицию во время эфира на "Первом канале". Официальный представитель ведомства считает, что заявление Анджея Пшилебского не соответствует действительности. Она добавила, что Варшава заигралась.

Думаю, что, к сожалению, мы много еще что увидим. Но нам есть чем ответить прокомментировала чиновница

Ранее посол Польши в Германии рассказал, что по сути СССР оккупировал себя сам. Накануне МИД РФ получил сведения о том, что польские структуры провели специальное совещание. На нем обсуждались возможности по нейтрализации материалов и документов, содержащих исторические факты.

Ранее Piter.tv писал о том, что Макрон обвинил Россию в попытках переписать историю Второй мировой.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia