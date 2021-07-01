МИД назвал неприемлемыми требования Праги о выплате компенсации

По ее словам, у властей Чехии до сих пор нет единства в оценках и версиях произошедшего во Врбетице.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Кремль считает неприемлемыми требования чешских властей о выплате РФ компенсаций за взрывы на складах с оружием во Врбетице в 2014 году. Об этом она сказала в ходе брифинга.

Вердикт наш прост: Прага запуталась в своих версиях, запуталась в собственных интересах, потому что к национальным интересам это не имеет никакого отношения, и просто переключилась на создание мифологии и продвижении собственных фантазий, которые выдает за некие факты. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что у властей Чехии до сих пор нет единства в оценках и версиях произошедшего во Врбетице.

Напомним, Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых власти республики подозревает спецслужбы РФ. Ущерб оценили в 650 миллионов крон (25,5 миллионов евро). Более половину этой суммы планируется направить руководству пострадавших населенных пунктов, а оставшиеся средства – пострадавшим гражданам.

Ранее генеральный прокурор Чехии Павел Земан, который спорил с представителями властей Чехии из-за дела о взрывах во Врбетице, ушел в отставку.

Видео: МИД РФ