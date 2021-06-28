Глава Сената Чехии раскритиковал Земана за позицию по взрывам в Врбетице

По его словам, действия президента наносят урон государству.

Президент Чехии Милош Земан в деле о взрывах на складах в деревне Врбетице ведет себя безответственно. Об этом заявил глава верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил, пишет "РИА Новости" со ссылкой на его интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

По его словам, глава республики настаивает на нескольких версиях взрывов и делает это вопреки следствию.

Он может предполагать, что существует несколько версий, но при этом должен знать, что расследуется лишь одна версия, та, где речь идет о теракте. Милош Выстрчил, глава сената Чехии

Он считает, что поведение президента Земана в этом отношении весьма нелогично, а его действия и высказывания наносят урон государству.

Напомним, в апреле 2021 года власти Праги обвинили российские спецслужбы в диверсии на складах боеприпасов во Врбетице. С территории страны были выдворены 18 сотрудников российской дипмиссии.В ответ на это Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Ранее мы сообщали, что в Чехии не ожидают урегулирования отношений с РФ в ближайшее время.

Видео: CNN Prima NEWS