Его полномочия истекают 30 июня.

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан, который спорил с представителями властей Чехии из-за дела о взрывах во Врбетице, уходит в отставку. Об этом информирует сетевое издание "Лента.ру" со ссылкой на České noviny.

По данным СМИ, полномочия Земана истекают 30 июня. Сообщается, что он заявил о решении покинуть свой пост заблаговременно. Причиной этого стало, по его словам, давление со стороны министра юстиции Марии Бенешовой, в том числе по вопросу взрывов во Врбетице. Она поддержала точку зрения премьера Чехии, согласно которой за инцидентом стоят иностранные спецслужбы. Земан с ней не согласился.

Сообщается, что его место может занять военный экс-прокурор Игорь Стржиж. Однако точная кандидатура будет известна после формирования нового правительства республики, которое состоится осенью текущего года.

Ранее эксперт оценил требования Чехии к России за взрывы на складах 7-летней давности.

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