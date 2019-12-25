Чехия потребовала от России компенсацию ущерба за взрывы во Врбетице

Она составляет 25,5 миллионов евро.

Прага потребовала от Москвы полностью компенсировать ущерб после взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, в которых власти республики подозревает спецслужбы РФ. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на издание Mlada fronta Dnes.

Ущерб оценили в 650 миллионов крон (25,5 миллионов евро). Согласно данным СМИ, более половину этой суммы планируется направить руководству пострадавших населенных пунктов, а оставшиеся средства – пострадавшим гражданам.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в собственном Telegram-канале заявила, что данными требованиями власти Чехии только подтверждают тот факт, что РФ оправданно внесла республику в список недружественных стран.

Что творится в головах чешских политиков <…> уже невозможно понять. Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Кроме того, она сравнила финансовые притязания Чехии с вымогательством.

Ранее глава Сената Чехии раскритиковал президента республики Милоша Земана за позицию по взрывам в Врбетице. По его словам, глава государства настаивает на нескольких версиях взрывов и делает это вопреки следствию.

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