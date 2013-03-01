Бабиш высказался за развитие диалога Чехии с Россией

Премьер Чехии рассказал об инициативе ФРГ и Франции по встрече лидеров ЕС с Путиным.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш высказался за развитие диалога между Прагой и Москвой. Такое заявление чиновник сделал во время прибытия на саммит Евросоюза в Брюссель. Эксперт заметил, что основной темой, которая будет рассматриваться 24-25 мая на мероприятии, станет вопрос взаимодействия с Россией.

Несмотря на то, что наши отношения с Россией находятся на точке замерзания после инцидента во Врбетице, диалог нужен. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

При этом Бабиш не смог однозначно ответить на вопрос о том, как он относится к предложению, которое поступило от Германии и Франции. Речь идет о возможной личной встрече глав Евросоюза с Владимиром Путиным. В Чехии считают, что важно, как с данной инициативе отнесутся лидеры других стран ЕС.

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Фото: YouTube/European Comission