МИД направил ноты посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ

Дипломаты считают, что страны предприняли попытку вмешаться во внутренние дела РФ.

Российский МИД направил ноты протеста посольствам США, Британии и Канады из-за флагов ЛГБТ. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал глава комиссии Государственной Думы по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ извне. Василий Пискарев объяснил, что дипломаты подчеркнули, что действия дипломатических представительств нарушили "положения Венской конвенции о дипломатических сношениях и нацзаконодательства РФ".

Напомним, что в конце июня посольство США разместило на здании собственного дипломатического ведомства в Москве флаг ЛГБТ-сообщества. В Facebook-аккаунте иностранцы рассказали, что "чествуют флаг гордости ЛГБТ". Подобный жест поддержали дипломаты из Великобритании.

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