На Украине осудили акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью". Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.
На кадрах видно, как дрон с ЛГБТ-баннером подлетает близко к монументу. В какой-то момент, он зависает над памятником. Создается ощущение, что флаг весит на мече скупльтуры.
Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует.
- сказано в сообщении активистов
Волошин подчеркнул, что "задеть людей больше было трудно".
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что РЖД увеличит количество поездов на маршрутах.
Видео: Facebook/KyivPride
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