В Киеве прошла акция KyivPride. На видеозапись попал монумент "Родина-мать" с флагом ЛГБТ.

На Украине осудили акцию с флагом ЛГБТ над киевской "Родиной-матерью". Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олег Волошин.

На кадрах видно, как дрон с ЛГБТ-баннером подлетает близко к монументу. В какой-то момент, он зависает над памятником. Создается ощущение, что флаг весит на мече скупльтуры.

Великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву. Продолжение следует. - сказано в сообщении активистов

Волошин подчеркнул, что "задеть людей больше было трудно".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что РЖД увеличит количество поездов на маршрутах.

Видео: Facebook/KyivPride