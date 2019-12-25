На Украине снимают фильм о сообществе казаков-геев

В основу сюжета легли события, развернувшиеся в Запорожье в 2013 году.

На Украине начались съемки короткометражного фильма Евгения Коршунова о казаках-геях. Лента получила название "Главная крепость Сечи". Об этом пишет Bird in Flight.

В основу сюжета легли события, которые произошли в Запорожье в 2013 году. Тогда члены ЛГБТ-сообщества создали объединение под названием "Гей-форум — Сечь", чем оскорбили местных казаков.

По словам режиссера короткометражки, он слышал и читал, как за гомосексуальные связи на Сечи наказывали. "Я считаю недопустимым, что ряд людей правых и традиционалистских взглядов пытается запретить другим гражданам Украины ассоциировать себя с казаками", - отметил Коршунов.

По сюжету главный герой-гомосексуалист сталкивается с трудностями существования в обществе. Позже выясняется, что он принадлежит к некому тайному сообществу, которое ассоциирует себя с казаками. Когда члены этого сообщества узнают о пережитых им издевках, решают отомстить обидчикам.

Главную роль в фильме исполняет квир-модельер Михаил Коптев, который также создал костюмы для фильма.

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Фото: birdinflight.com