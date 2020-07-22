Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов

Первое место занял "Ведьмак".

Потоковый сервис Netflix представил список самых популярных сериалов, созданных на собственные деньги. Об этом пишет Just Jared.

Первое место в рейтинге занял сериал "Ведьмак", который посмотрели 76 млн зрителей. На втором - четвертый сезон "Бумажного дома" (65 млн зрителей). В тройке лидеров также "Король тигров" (64 млн зрителей).

Всего в список попали 12 сериалов Netflix. В топе-5 оказались второй сезон "Ты", который собрал у экранов 54 млн зрителей, и первый сезон "Испытания соблазном" (51 млн). Далее следует "Я никогда не…" (первый сезон, 40 млн), "Космические войска" (первый сезон 40 млн), "Пол – это лава" (первый сезон, 37 млн) и "Воспитывая Диона" (первый сезон, 32 млн).

Замыкает топ-12 первый сезон сериала "Слепая Любовь" (29 млн), третий сезон "Озарка" (29 млн) и третий сезон "Короны" (21 млн).

При составлении рейтинга использовалась система, которая засчитывает просмотр, если зритель смотрел видео в течение 2 минут.

Ранее сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году.

Видео: YouTube / В Рейтинге