Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

В список попали десять композиций.

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей в первой половине 2020 года. Этот список оказался в распоряжении "Афиши Daily".

Первое место в списке занял трек "August" белорусской группы Intelligency. Далее следует канадский R"n"B-музыкант The Weeknd с песней "Blinding Lights". Тройку лидеров замыкает "Луна не знает пути" в исполнении Тайпан & Agunda. В топ-5 также вошли треки "Shut Up Chicken" в исполнении El Capon и "Intihask" Hafex.

Всего в список вошли десять композиций. В их числе оказались две русскоязычные песни и четыре трека – танцевальные.

Ранее мы писали, что общественные пространства Петербурга вошли в число лучших по всей России.

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