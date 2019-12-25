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Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году
Сегодня, 7:39
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Alena_Zinovieva

Сервис Shazam назвал самые популярные песни у россиян в 2020 году

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В список попали десять композиций.

Приложение для поиска музыки Shazam назвало самые популярные песни у российских пользователей в первой половине 2020 года. Этот список оказался в распоряжении "Афиши Daily".

Первое место в списке занял трек "August" белорусской группы Intelligency. Далее следует канадский R"n"B-музыкант The Weeknd с песней "Blinding Lights". Тройку лидеров замыкает "Луна не знает пути" в исполнении Тайпан & Agunda. В топ-5 также вошли треки "Shut Up Chicken" в исполнении El Capon и "Intihask" Hafex.

Всего в список вошли десять композиций. В их числе оказались две русскоязычные песни и четыре трека – танцевальные.

Ранее мы писали, что общественные пространства Петербурга вошли в число лучших по всей России.

Фото: pixabay.com

Теги: shazam, песни, рейтинг
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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