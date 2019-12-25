Общественные пространства Петербурга вошли в число лучших по всей России

Среди лучших оказались крупные проекты вроде Севкабель Порта и маленькие локальные площадки.

Более 50 общественных пространств Петербурга вошли в число лучших российских проектов по благоустройству 2019 года. Соответствующий рейтинг составил Минстрой России, сообщили 20 июля в пресс-службе Смольного.

В числе таких пространств оказались и популярный Севкабель Порт, и локальная детская площадка на улице Циолковского. Отмечается, что за минувший год в Петербурге выполнили рекордный объем работ по благоустройству, облагородив 500 дворов и 145 скверов и парков. Среди них значатся Сосновка, Парк героев-пожарных, Набережная Карповки и другие зеленые пространства. Программа по благоустройству продолжается и в 2020 году, уже разрабатывается концепция Приморского парка Победы. Предполагается, что вокруг парка появятся беговая и велосипедная трассы, зоны тихого отдыха, уличная библиотека, зона отдыха у воды и спортивные площадки.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге раскуплены все билеты в музеи.

Фото: Севкабель Порт / Sevkabel Port / "ВКонтакте"