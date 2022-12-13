МИД Венгрии объяснил слова Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном

Петер Сийярто объяснил позицию Будапешта по региональному кризису.

Венгерским министр по иностранным делам Петер Сийярто объяснил слова президента страны Виктора Орбана, сравнившего Украину с Афганистаном и назвал это государство "ничейной землей". В ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой чиновник пояснил, что это высказывание соответствует официальной позиции по необходимости начала мирных переговоров для завершения конфликта в регионе.

Последствия войны заключатся в том, что целые местности, регионы и части страны становятся практически безлюдными и непригодными для жизни. Мы бы хотели, чтобы это... как можно скорее закончилось. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Напомним, что официальный представитель украинского МИД Олег Николенко заявил в социальных сетях о том, что посла Венгрии на Украине вызовут в дипломатическое представительство в Киеве для "откровенного разговора" из-за слов Виктора Орбана. Позже мэр Днепропетровска Борис Филатов в более в жестких выражениях раскритиковал венгерского лидера за его высказывание. Петер Сийярто не стал комментировать слова главы Днепропетровска. Он объяснил, что между Будапештом и эти должностным лицом существует "такая духовная пропасть, куда лучше уже не спускаться".

Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

