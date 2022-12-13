Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира

Глава МИД Венгрии оценил вклад Турции в переговорный процесс между РФ и Украиной.

Венгрия поддержала выдвижение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с местными журналистами сделал глава внешнеполитического ведомства европейского государства Петер Сийярто. Дипломат отметил вклад своего коллеги в вопросе посредничества между Россией и Украиной в переговорном процессе. По мнению главы МИД Венгрии, турецкий опыт является в текущем региональном кризисе единственным успешным. Он отметил инициативу президента Турции и главы МИД Мевлюта Чавушоглу в "зерновой сделке".

Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества в... Украине связан с его именем. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

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