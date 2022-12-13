Петер Сийярто назвал проблемы, с которыми столкнулась компания Siemens Energy.

В Венгрии заявили, что строить "Пакш-2" мешают "зеленые" министры Германии, а также конкретно глава внешнеполитического ведомства Анналена Бербок и министр по экономики ФРГ Роберт Хабек. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на совместной пресс-конференции с казахстанским коллегой. Глава МИД Петер Сийярто пояснил, что Берлин не выдает компании Siemens разрешения на поставку системы управления технологическими процессами, необходимых для строительства новых блоков атомной электростанции в регионе.

Французский экспортный орган дал разрешение Framatome на поставку систем управления, а два "зеленых" министра правительства Германии - министр экономики и министр иностранных дел - пока блокируют выдачу такого разрешения Siemens Energy, и это неприемлемо. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто напомнил, что кроме российского "Росатома" в создании новых блоков АЭС "Пакш" участвует консорциум французской компании Framatome и немецкой Siemens Energy. Последний обязан по контракту поставить на объект автоматизированную систему управления технологическими процессами. Дипломат в четверг 26 января провел телефонный разговор с вице-премьером РФ Александром Новаком. Чиновник отметил шаги действий для ускорения процессов создания венгерской АЭС. При этом страны не планируют выходить за рамки требования Европейской комиссии.

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