Петер Сийярто рассказал о диверсификации энергопоставок в регион.

Венгсерское внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что Азербайджан намерен к 2027 году удвоить поставки природного газа в европейский регион. Соответствующее заявление глава МИД Петер Сийярто сделал в ходе пресс-конференции после рабочих переговоров с министров экономики Баку Микаилом Джаббаровым. В сентябре 2022 года чиновник упоминал СМИ о том, что объем поступающего из Азербайджана газа в ЕС увеличится в ближайшие годы. Это станет реальной возможностью по диверсификации регионального снабжения энергетическим ресурсами.

Мы приветствуем и уважаем пожелание Азербайджана к 2027 году удвоить мощности трубопроводов, по которым он может поставлять газ сюда, в Европу. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Глава МИД Венгрии призвал от санкций вернуться к взаимному уважению.

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