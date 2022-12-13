Петер Сийярто призвал коллег по ЕС избавиться от эпохи блокировок.

Глава МИД Венгрии призвал от санкций вернуться к взаимному уважению. Соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства европейского государства Петер Сийярто сделал в своем видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Чиновник пояснил, что глобальная политика должна вернуться из эпохи односторонних ограничений и блокад в эпоху диалога. Он напомнил, что сейчас во многих точках планеты происходят вооруженные конфликты, а стоимость энергетических ресурсов, как и инфляция, растет и даже "взлетела до небес". будапешт уточнил, что во многих мировых регионах уже не хватает продовольственных запасов, а волны миграции становятся все сильнее.

Чтобы хоть как-то выйти из этой ситуации и пережить эпоху кризисов и опасностей, необходимо, чтобы международная политика снова вернулась на почву взаимного уважения. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Szijjártó Péter

