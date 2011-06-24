МИД Венгрии: поставки электроэнергии из Азербайджана укрепят энергобезопасность Европы

Петер Сийярто оценил четырехстороннее соглашение между Баку, Бухарестом, Тбилиси и Будапештом.

Венгерское внешнеполитическое ведомство рассказало о том, что поставки электрической энергии из Азербайджана укрепят энергетическую безопасность Европы. Соответствующее заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя подписанное в Бухаресте международное межправительственное соглашение четырех стран (Румынии, Азербайджана, Грузии и Венгрии). Будапешт считает, что региону требуются новые энергетические источники. Он напомнил, что говорит о физическом процессе, а не политическом. Он объяснил, что вместо политических заявлений странам требуется "реальное строительство".

Соглашение о поставках электроэнергии из Азербайджана через Грузию и далее по подводному кабелю по дну Черного моря в Румынию, а оттуда в Венгрию должно быть подписано в субботу в Бухаресте лидерами этих государств. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Петер Сийярто отметил, что говорит совместных инвестициях европейских государств в уникальный проект. Тысячекилометровый подводный кабель будет передавать "зеленую электроэнергию", полученную властями Баку экологически чистым способом.

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