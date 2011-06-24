Глава страны подписал соглашения по развитию "зеленой энергетики" с Румынией, Венгрией и Грузией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о том, что его страна экспортирует в европейский регион в 2023 году не менее 11,6 млрд кубометров природного газа. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления на торжественной церемонии подписания международного межправительственного соглашения о стратегическом партнерстве в сфере развития и поставок "зеленой энергии". Мероприятие проводится в Бухаресте. В нем принимают участие делегаты из Азербайджана, Венгрии, Грузии и Румынии, а также глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В прошлом году мы направили на европейский рынок 8,2 миллиардов кубометров природного газа. В нынешнем году этот показатель составит 11,3 млрд, а в следующем - как минимум 11,6 млрд кубометров. Ильхам Алиев, глава Азербайджан

Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Ilham Aliyev

