Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с Пашиняном

Глава Азербайджана и премьер Армении не приедут в Брюссель на встречу.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об отмене запланированной на 7 декабря встречи с армянским премьер-мниистром Николом Пашиняном. Чиновники должны были увидеть друг друга в Брюсселе. Соответствующее заявление глава государства сделал перед участниками международной конференции "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика".

Вчера Хикмет Гаджиев меня проинформировал, что с ним связались из офиса Шарля Мишеля... Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев: Азербайджан рассчитывает на рост торгово-экономических отношений с РФ.

Фото и видео: YouTube / AZTV