Алиев: Азербайджан рассчитывает на рост торгово-экономических отношений с РФ

Глава Азербайджана обсудил с Михаилом Мишустиным сферы сотрудничества.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что рассчитывает на рост торгово-экономических отношений с Россией. Уже сейчас глава государства видит дальнейшие перспективы по наращиванию оборотов. В частности, речь идет о грузоперевозках. Соответствующее заявление политик сделал в ходе рабочей встречи с делегацией из Москвы, которая прибыла в Баку под руководством премьер-министра РФ Михаилом Мишустиным.

Мы, конечно, очень рады, что объем взаимной торговли выходит на допандемийный уровень, и уверен, что динамика будет сохраняться. Что касается транзитных перевозок, то выходим на рекордный показатель. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что днем 18 ноября в своей загородной резиденции "Загульба", расположенной на берегу Каспийского моря, Ильхам Алиев принял премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Президент Азербайджана считает, что нынешние переговоры будут способствовать тому, чтобы объемы взаимной торговли увеличивались. Лидер Азербайджана заверил коллег, что сотрудничество в этой сфере будет расти как на двусторонней основе, так и с привлечением соседних государств.

Мишустин: развитие транспортных проектов будет драйвером сотрудничества Москвы и Баку.

Фото и видео: Правительство России