Мишустин: развитие транспортных проектов будет драйвером сотрудничества Москвы и Баку

Глава кабмина РФ рассказал о сотрудничестве с правительством Азербайджана.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что развитие транспортных проектов будет драйвером сотрудничества между Москвой и Баку. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе рабочей встречи с делегацией Азербайджана, в которой также принимал участие местный лидер Ильхам Алиев. В кабинете министров РФ напомнили, что транспортные и логистические проекты будут наращиваться между сторонами. Особое внимание на мероприятии уделялось созданию коридора Север - Юг.

Сфера очень важная, убеждены, что совместные инфраструктурные и логистические проекты станут новым драйвером для наращивания всего комплекса сотрудничества... Рассчитываем, что к 2030 году объем перевозок по коридору "Север-Юг" увеличится до 15 млн тонн в год. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник добавил, что по линии правительств Россия и Азербайджан ведут очень активную работу по выполнению тех решений, которые принимают президенты двух стран. Повышенное внимание в работе уделяется энергетическим проектам, промышленности, развития контактов по гуманитарно-культурной сфере. В частности, на территории Баку работают филиалы российских вузов, в которых обучается порядка 11 тысяч студентов из Азербайджана. По итогам встреч подписан ряд документов.

Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда.

Фото и видео: Правительство России