Мишустин заявил о рекордных показателях занятости на рынке труда

Глава кабмина РФ встретился с руководителем Роструда.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал контролировать сохранение рабочих мест мобилизованных граждан, которые сейчас находятся по призыву на специальной военной операции. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе рабочей встречи с руководителем Роструда Михаилом Иванковым. Он напомнил, что власти страны должны уделять самое пристальное внимание данному вопросу на отечественном рынке труда.

В период санкционного давления недружественных стран активно работала в том числе и ваша служба, и подготовка велась специалистов, переподготовка. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник поблагодарил коллегу за то, что Роструду удалось избежать массовой безработицы среди местного населения, о чем сейчас говорят рекордные показатели о трудовой занятости граждан. По поручению президента России, обстановка на рынке труда в России должна быть стабильной.

Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда".

Фото и видео: Правительство России