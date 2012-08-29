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Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда"

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Идею продлить проект выдвинул министр экономического развития Максим Решетников.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда" после 2024 года. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.

В ходе своего выступления министр экономического развития Максим Решетников отметил, что решение продлить данный проект положительно скажется на качестве жизни российских граждан. Он также включить в него предприятия из новых отраслей. Мишустин поддержал продление проекта

Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом и укрепления технологического суверенитета страны.

Михаил Мишустин, правительство России

Ранее Мишустин заявил, что правительство расширит программу поддержки крупных инвестпроектов.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, проект
Категории: Лента новостей, Новости России,

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