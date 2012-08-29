Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение продлить проект "Производительность труда" после 2024 года. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.
В ходе своего выступления министр экономического развития Максим Решетников отметил, что решение продлить данный проект положительно скажется на качестве жизни российских граждан. Он также включить в него предприятия из новых отраслей. Мишустин поддержал продление проекта
Это позволит и дальше наращивать возможности нашей промышленности, добиться более уверенного развития экономики в целом и укрепления технологического суверенитета страны.
Михаил Мишустин, правительство России
Ранее Мишустин заявил, что правительство расширит программу поддержки крупных инвестпроектов.
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