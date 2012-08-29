Для этих целей будет увеличен общий объем средств с 300 млрд до 0,5 трлн рублей.

Правительство расширит программу поддержки крупных инвестпроектов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По его словам, российские власти подписали постановление, которое расширяет программу поддержки крупных проектов в приоритетных отраслях. Мишустин отметил, что теперь можно будет вкладывать в реализацию проектов меньше собственных ресурсов. Также глава правительства добавил, что для этих целей будет увеличен общий объем средств с 300 млрд до 0,5 трлн рублей.

Эти меры позволят повысить доступность и привлекательность проектного финансирования в нашей стране, увеличить объемы кредитования тех организаций, которые создают перспективные производства, важные для развития российской экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что планируемый объем инвестпрограммы "РЖД" составит более 1 трлн рублей.

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