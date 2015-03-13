Планируемый объем инвестпрограммы "РЖД" составит более 1 трлн рублей

Михаил Мишустин рассказал о вложениях в российскую компанию.

Планируемый объем инвестиционной программы для "РЖД" составит более 1 триллиона рублей. Соответствующей информацией на оперативном заседании с коллегами из кабинета министров поделился председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что специалисты помогают ОАО обеспечивать сбалансированную работу в условиях западного санкционного давления. В частности, речь идет о финансировании в размере 250 миллиардов капитальных вложений предприятия, одобрении отсрочки по уплате страховых взносов, снижении долговой нагрузки на более чем 200 миллиардов рублей.

Перед железнодорожной отраслью сейчас стоят масштабные задачи по построению новых логистических маршрутов и обеспечению технологической независимости. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник полагает, что указанные выше антикризисные меры поддержки позволят сохранить темпы модернизации и расширения магистральной железнодорожной инфраструктуры страны, в том числе и развития международных транспортных коридоров.

Мишустин: До конца года регионам закупят новые школьные автобусы и машины скорой помощи.

Фото и видео: Правительство России