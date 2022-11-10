Мишустин: До конца года регионам закупят новые школьные автобусы и машины скорой помощи

Правительство сообщило о дальнейшей закупке спецтранспорта.



Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что до конца 2022 года года регионам страны из федерального бюджета власти закупят новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе оперативного заседания с коллегами из кабинета министров. Премьер отметил, что продолжается обновление и модернизация автотранспортного парка, который особенно необходим в сельской местности и отдаленным территориям.

Это повысит доступность медицинской помощи для жителей, а дети будут комфортно и безопасно добираться до школы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что на приобретение еще не менее одной тысячи школьных автобусов и 900 скорых медицинских карет чиновники уже предусмотрели дополнительно выделение из бюджета свыше 7 млрд рублей. В качестве единственных исполнителей будут определены отечественные автопроизводители. Парк будет закуплен в текущем году, а на места транспортные средства поступят в I квартале 2023 года.

Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию свалок.

Фото и видео: Правительство России