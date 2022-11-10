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Мишустин: До конца года регионам закупят новые школьные автобусы и машины скорой помощи

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Правительство сообщило о дальнейшей закупке спецтранспорта.


Председатель российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что до конца 2022 года года регионам страны из федерального бюджета власти закупят новые школьные автобусы и машины скорой помощи. Соответствующей информацией чиновник поделился в ходе оперативного заседания с коллегами из кабинета министров. Премьер отметил, что продолжается обновление и модернизация автотранспортного парка, который особенно необходим в сельской местности и отдаленным территориям.

Это повысит доступность медицинской помощи для жителей, а дети будут комфортно и безопасно добираться до школы.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Известно, что на приобретение еще не менее одной тысячи школьных автобусов и 900 скорых медицинских карет чиновники уже предусмотрели дополнительно выделение из бюджета свыше 7 млрд рублей.  В качестве единственных исполнителей будут определены отечественные автопроизводители. Парк будет закуплен в текущем году, а на места транспортные средства поступят в I квартале 2023 года. 

Омская область получит более 500 млн рублей на ликвидацию свалок.

Фото и видео: Правительство России

Теги: автопарк, бюджет, дтп машина скорой помощи, кабмин, михаил мишустин, школьный автобус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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