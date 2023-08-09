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МИД РФ: запрос о возобновлении прямого авиасообщения Сьерра-Леоне с Россией не поступал

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Алексей Зайцев оценил вопрос перераспределения туристических потоков.

Официального запроса от руководства страны Сьерра-Леоне о проекте возобновлении прямого авиасообщения с Россией не поступало. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат отреагировал на слова посла в Москве Мохамеда Йонгаво, который публично говорил о желании властей вернуть воздушные рейсы. Он предположил, что маршрут может стать отличной альтернативой для российских туристов. 

Официального запроса не поступало.

Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

МИД РФ заявил, что Москва и Пекин ведут активный диалог по поставкам зерна из России в КНР.

Фото и  видео: МИД России

Теги: авиасообщение, алексей зайцев, мид, сьерра-леоне, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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