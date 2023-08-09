МИД РФ заявил, что Москва и Пекин ведут активный диалог по поставкам зерна из России в КНР

Алексей Зайцев оценил сотрудничество между странами по экспорту продукции.

Власти в Москве и Пекине активно обсуждают вопросы поставок зерновой продукции из России на китайский внутренний рынок. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат подчеркнул, что вопросы двустороннего взаимодействия в сфере агропромышленности регулярно поднимаются в рамках контактов с иностранными коллегами на высшем и высоком уровнях, а также на профильных площадках.

Ведется активный диалог по поставкам на китайский рынок российской зерновой продукции.Оказываем в рамках нашей компетенции всевозможную внешнеполитическую поддержку для укрепления взаимовыгодной кооперации в этой сфере. Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

Алексей Зайцев обратил внимание прессы на то, что в совместных коммюнике по результатам встреч глав национальных правительств России и Китая неоднократно отмечалась значимость продвижения кооперации, а также важность расширения масштабов и диверсификации товарной номенклатуры. Дипломат подчеркнул, что в настоящий момент фиксируется серьезная положительная динамика в области торговли продукцией сельскохозяйственной отрасли между Москвой и Пекином.

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Фото и видео: МИД России