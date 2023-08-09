В МИД РФ заявили, что ЕC использует правозащитную повестку для давления на государства

Алексей Зайцев рассказал о том, что Брюссель игнорирует деградацию ситуации внутри ЕС.

Руководство Евросоюза использует правозащитную повестку для того, чтобы оказывать давление и вмешиваться во внутренние дела тех государств, которые проводят независимую политику. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат оценил доклад руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о правах человека и демократии в мире. По мнению спикера, Брюссель продолжает применять данную тематику в целях открытого вмешательства, при этом, регион ошибочно считает себя "моральным эталоном имеющим право указывать".

Вынуждены констатировать, что документ составлен полностью в русле деструктивной линии Брюсселя на инструментализацию темы защиты прав человека для достижения политических задач и продвижения сугубо избирательных подходов в этой сфере. Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

Алексей Зайцев добавил, что многолетнюю деградацию ситуации в самом Евросоюзе официальный Брюссель "упорно не замечает". В МИД РФ фиксируют игнорирование со стороны ЕС масштабов нарушения прав русскоязычного населения в прибалтийских странах, а также в отказе получения образования на родном языке, систематическое притеснение журналистов.

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Фото и видео: МИД России