Алексей Зайцев рассказал о том, какую цель преследует Варшава после использованием ВСУ снарядов с обедненным ураном.

В российском внешнеполитическом ведомстве не исключают того, что польская администрация преследует цель по рекультивации земель, которые будут заражены радиацией после отправки киевскому режиму со стороны британских коллег снарядов с объединенным ураном. Таким образом дипломат прокомментировал запрос Варшавы у Европейской комиссии одного миллиарда евро. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Спикер отметил, что в МИД РФ обратили внимание на информацию польских СМИ о возросшем уровне радиации в западных областях после уничтожения в мае 2023 года снарядов с обедненным ураном.

В этом контексте примечательно, что власти Польши запросили у Еврокомиссии €1 млрд на создание инфраструктуры для вывоза через страну украинского зерна. Не исключено, что такая внушительная сумма запрошена в том числе в целях рекультивации зараженных земель. Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

Российский дипломат добавил, что западные спонсоры ВСУ "готовы на все ради достижения своих целей", поэтому им неважно, какую именно угрозу представляют поставляемые в качестве военной помощи вооружения в регионе. Алексей Зайцев добавил, что Запад не переживает о том, что часть краины или Польши превратится в новую зону отчуждения.

МИД РФ заявил, что отказ пяти китайцам во въезде в Россию не скажется на отношениях стран.

Фото и видео: МИД России