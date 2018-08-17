МИД РФ заявил, что отказ пяти китайцам во въезде в Россию не скажется на отношениях стран

Алексей зайцев оценил инцидент, который произошел 29 июля.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали ситуацию, которая произошла 29 июля с отказом во въезде на территорию страны пяти иностранным гражданам из КНР, которые пытались пересечь государственную границу через Казахстан на автомобильном пункте пропуска, расположенного в Астраханской области. Дипломат уточнил, что этот инцидент лишен политического контекста и не должно сказаться на двусторонних контактах. По мнению специалиста, раздувание шумихи выгодно лишь недоброжелателям Москвы и Пекина. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев.

Очевидно, что случай, который имел место в Астрахани, находится вне политического контекста. Уверен, что произошедшее никоим образом не скажется на общем состоянии двусторонних отношений. Представляется, что раздувание шумихи выгодно сугубо нашим общим недоброжелателям, пытающимся вбить клин в дружбу РФ и Китая. Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

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Фото и видео: МИД России