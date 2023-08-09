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РФ будет бойкотировать варшавскую конференцию в области человеческого измерения

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Алексей Зайцев рассказал о предложении, поступившем от Северной Македонии.

Москва будет бойкотировать варшавскую конференцию в области человеческого измерения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат добавил, что страна намерена отказаться от участия в мероприятии, которое проводится страной-председателем в ОБСЕ - Северной Македонией.

Россия как и в прошлом году заявляет об официальном бойкоте указанной эрзац-конференции в Варшаве. Надеемся, что здравый смысл возобладает и нашему примеру последуют и другие государства.

Алексей Зайцев, зампресс-секретарь МИД РФ

В МИД России напомнили, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, призванное играть роль технического организатора форума, в реальности своими действиями только потворствует самоуправству. В Москве считают, что подобное поведение со стороны руководства БДИПЧ идет вразрез с ранее принятыми в международной организации консенсусными решениями.

МИД сообщил, что инцидентов с участием россиян в Нигере не случалось.

Фото и видео: МИД России

Теги: алексей зайцев, мид, обсе, польша, северная македония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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