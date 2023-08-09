МИД сообщил, что инцидентов с участием россиян в Нигере не случалось

Алексей Зайцев оценил связь дипломатов с россиянами в африканской стране.

Российское внешнеполитическое ведомство сообщило о том, что инцидентов с участием граждан РФ в Нигере не зафиксировано. Такие сведения предоставлены сотрудниками российского посольства в Мали, которое также курирует работу в Нигере. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Москва поддерживает контакт с находящимися в Нигере российскими гражданами, по-прежнему рекомендует отказаться от поездок в эту страну, заявил Зайцев.

С многочисленными соотечественниками, проживающими в этой стране, поддерживается постоянная связь, прорабатываются необходимые меры по обеспечению их безопасности. Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

Россия поддерживает контакт с гражданами страны, которые находятся на территории африканского государства, в котором произошел вооруженный мятеж. В МИД РФ по-прежнему советуют временно отказаться от поездок в эту страну до момента полной нормализации обстановки в регионе.

РФ поддерживает посреднические усилия африканского сообщества для решения кризиса в Нигере.

Фото и видео: МИД России