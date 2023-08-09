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РФ поддерживает посреднические усилия африканского сообщества для решения кризиса в Нигере

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Алексей Зайцев рассказал о работе ECOWAS.

Москва поддерживает посреднические усилия африканского сообщества (ECOWAS), которые будут применяться для решения регионального кризиса в Нигере. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал заместитель директора департамента информации и печати российского министерства по иностранным делам Алексей Зайцев. Дипломат подчеркнул, что решения могут быть найдены дипломатическим методом. При этом вмешательство войск ECOWAS в ситуацию в африканской державе, по мнению МИД РФ, вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в стране и в регионе в целом.

Вмешательство войск ЭКОВАС в ситуацию в Нигере вряд ли будет способствовать нормализации обстановки в стране и в регионе в целом.

Алексей Зайцев, зампресс-секретаря МИД РФ

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Фото и видео: МИД России

Теги: ecowas, алексей зайцев, африка, мид, нигер, эковас
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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