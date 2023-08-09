Захарова: киевский режим продал свою "Родину-мать"

В МИД РФ оценили переименование монумента в Киеве.

Киевский режим предал и продал символ Украины. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала новость о том, что в прошедшие выходные в Киеве была завершена установка герба-трезубца на монумент "Родина-мать" вместо герба Советского Союза, а сам монумент власти страны переименовали в "Украину-мать".

...За денежку можно продать все, и нужно это делать. Вы посмотрите, монумент "Родина-мать". Ее же продали! И в американский флаг раскрасили – это Родину-то, мать. Вы свою мать будете в угоду кому-то называть по-другому? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России подчеркнули, что памятник ассоциируется не просто с деторождением и плодородием, а с моментом выживания людей за счет их самоотверженности, самопожертвованию и жертвенности других граждан. Мария Захарова подчеркнула, что статуя отдала все самое дорогое для себя ради того, чтобы нация могла выжить. Чиновница считает, что теперь над этим киевский режим пытается глумиться.

Захарова: страны Запада дают обещания, зная, что не будут их выполнять.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik