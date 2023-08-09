Захарова: страны Запада дают обещания, зная, что не будут их выполнять

В МИД РФ негативно высказались от соглашениях, подписанных Западом.

Попытки стран коллективного Запада подменить международное право некими "правилами" на самом деле лишают основы любые подписанные ими международные договоренности. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат также заметила, какой ответ эти государства дают на запросы.

Теперь, апеллируя к Западу, вы не сможете сказать: "Но вы же сами это подписали"....."А это были не мы". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД России

Захарова: Киев использует собственных граждан в качестве запчастей.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik