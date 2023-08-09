Захарова: Киев использует собственных граждан в качестве запчастей

В МИД России оценили внутреннюю политику Украины.

Киевский режим совершает в отношении собственных граждан такие преступления, которые сопоставимы с действиями Третьего рейха на завоеванных территориях. Соответствующее заявление в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Дипломат напомнила, что те действия, которые фашисты во времена Второй мировой воны предпринимали в отношении других народов, сейчас украинские власти совершают в адрес своих сестер и братьев. Спикер заметила, что на протяжении всей жизни искренне считала, что хуже нацистской Германии не может быть ничего, так как эти люди смогли додуматься до эксплуатации газовых камер и сдирании кожи с людей для создания из нее нее перчаткой, сумочек и абажуров. Однако текущие зверства со стороны украинских властей хуже, чем были в тот период.

Они же собственных граждан используют в качестве запчастей. Вдумайтесь, эта же вся черная трансплантология, ее первичный материал – это же солдаты ВСУ и жители тех территорий, которые Зеленский обозначает, как свои. Это же чудовищно. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik